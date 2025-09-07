Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα ανηλίκους γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές τους

Βίντεο από τη στιγμή που ένας ένοπλος άνδρας, τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9), στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, βγαίνει οπλισμένος με καραμπίνα, επειδή τον ενόχλησε μία παρέα ανηλίκων, έφερε στη δημοσιότητα το Star.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ενοχλήθηκε από τις φωνές μίας παρέας ανηλίκων, που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε παρακείμενο πάρκο στη Θεσσαλονίκη και βγήκε από το σπίτι του κραδαίνοντας καραμπίνα.

Εκεί, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, βρίσκονταν μία παρέα ανήλικων παιδιών, η οποία φαίνεται πως έκανε φασαρία και ενόχλησε τον άνδρα. Ο ένοπλος αφού εκφόβισε τα παιδιά με την καραμπίνα, επέστρεψε στο σπίτι του.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη, ζητούν επέμβαση των Αρχών για να συλληφθεί ο ένοπλος, ο οποίος παρόλο που δεν προέβη σε κάποια ενέργεια σε βάρος των ανηλίκων, παραμένει άγνωστο εάν κατέχει νόμιμα την καραμπίνα.