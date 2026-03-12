Μενού

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό στη Θεσσαλονίκη και άρπαξαν εξοπλισμό συνολικής αξίας 40.000 ευρώ και στη συνέχεια προσπάθησαννα διαρρήξουν και κατάστημα.

Reader symbol
Newsroom
περιπολικό-αστυνομία
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 40.000 ευρώ, κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τα προηγούμενα 24ωρα, τέσσερις ανήλικοι, από σταθμευμένο φορτηγό το οποίο διέρρηξαν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί. Οι ίδιοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποπειράθηκαν - επιπλέον - να διαρρήξουν κατάστημα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ