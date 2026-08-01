Θεσσαλονίκη: Ανήλικος εντοπίστηκε να περπατά μόνος στο δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα

Ανήλικο εντοπίστηκε να μόνο του στην οδό Λαγκαδά, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία.
Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες, Παρασκευή (31/07) το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Οι Αρχές εντόπισαν την μητέρα και προχώρησαν στη σύλληψή της για παραμέληση.
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