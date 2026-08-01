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Θεσσαλονίκη: Ανήλικος εντοπίστηκε να περπατά μόνος στο δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα

Το παιδί φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του και βρέθηκε να περπατάει μόνο του σε δρόμο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

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Περιπολικό στην Θεσσαλονίκη | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Ανήλικο εντοπίστηκε να μόνο του στην οδό Λαγκαδά, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, χθες, Παρασκευή (31/07) το μεσημέρι και βρέθηκε να περπατά μόνο του με κίνδυνο να τραυματιστεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εντόπισαν την μητέρα και προχώρησαν στη σύλληψή της για παραμέληση. 

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