Αντώνης Ρέμος για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη: «Ελεύθερη η είσοδος - Θα μείνει στην ιστορία»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε μέσω Skype σήμερα (31/7) στην εκπομπή «10 Παντού» και αναφέρθηκε στη μεγάλη επετειακή συναυλία που θα δώσει τον Σεπτέμβριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής πορείας του, αλλά και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

«Θα γίνει μια γιορτή στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, γιατί απευθύνομαι σε όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες και όχι μόνο.

Μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε αυτά τα 30 χρόνια και μαζί με φίλους - επισκέπτες και εκπλήξεις που θα έχουμε εκείνο το βράδυ, πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία.

Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι μια τεράστια παραγωγή. Η συναυλία θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Είναι ανοιχτή για τον κόσμο και είναι ελεύθερη η είσοδος, δεν θα υπάρχει εισιτήριο. Παίρνει ιδιαίτερη σημασία ότι όλες αυτές οι εταιρείες θα χορηγήσουν αυτή τη συναυλία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου.

Ευχαριστώ που επενδύουν στη μουσική, στα συναισθήματα των ανθρώπων, γιατί εκείνη την ημέρα θα συναισθανθούμε και θα ταξιδέψουμε παρέα, εγώ, ο κόσμος και οι εταιρείες που θα καλύψουν αυτά τα έξοδα. Εκείνη η βραδιά θα μείνει στην ιστορία και πιστεύω ότι και στη δική μου ιστορία θα γραφτεί με μεγάλα γράμματα».

«Θα συναντηθώ ξανά καλλιτεχνικά με αρκετούς ανθρώπους, με αρκετούς καλλιτέχνες και όχι μόνο καλλιτέχνες, αλλά και με προσωπικότητες της Ελλάδας και παγκόσμιες προσωπικότητες.

Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε μια εκπληκτική βραδιά, γιατί τεχνολογικά εδώ και έξι μήνες, με τους συνεργάτες μου, με την εταιρεία παραγωγής, με την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του δημάρχου μας, του κυρίου Αγγελούδη, αλλά και της Περιφέρειας, έχουμε ετοιμάσει μια εκπληκτική βραδιά», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.

Όταν ο Νίκος Στραβελάκης του ζήτησε να ξεχωρίσει ένα τραγούδι από όλα όσα έχει ερμηνεύσει αυτά τα 30 χρόνια καριέρας, ο δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε:

«Για μένα το "Με την πόρτα ανοιχτή" είναι ένα κομμάτι σταθμός, γιατί θα μπορούσε, το έχω ξαναπεί, να είναι και το soundtrack της ζωής μου.

Ήμουν σχεδόν 18 όταν ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη με όνειρα. Κατάφερα πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούσα να ονειρευτώ. Νιώθω ευτυχία, ευλάβεια και τεράστια ευγνωμοσύνη στη ζωή, στον κόσμο, στον Θεό, που ακόμη είμαι εδώ, είμαι υγιής.

Κατάφερα ίσως να κάνω τη μεγαλύτερή μου επιτυχία, που είναι η κόρη μου. Κατάφερα να έχω ένα παιδάκι».

Όσον αφορά την ανακοίνωση που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, ενημερώνοντας τους φαν του για το διάλειμμα από τις live εμφανίσεις, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε:

«Είπα ότι στα 30 χρόνια θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις με το κοινό. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι θα συνεχίσω, ετοιμάζω καινούριο δίσκο με καινούρια τραγούδια. Η πορεία μου συνεχίζεται. Γίνεται ένα restart. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή».