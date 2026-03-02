Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική πορεία για το Ιράν από ενώσεις και εργατικά σωματεία

Αντιπολεμική πορεία με αφορμή την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποίησαν μέλη εργατικών σωματείων, οργανώσεων και φοιτητικών συλλόγων, έπειτα από κάλεσμα που απηύθυνε η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου). Φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ, πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Τσιμισκή.
- Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
- Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT
- Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»
- Πού θα φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα: Θα δούμε ξανά βενζίνη στα 2 ευρώ; Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ στο Reader
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.