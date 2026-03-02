Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική πορεία για το Ιράν από ενώσεις και εργατικά σωματεία

Αντιπολεμική πορεία με αφορμή την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποίησαν μέλη εργατικών σωματείων, οργανώσεων και φοιτητικών συλλόγων, έπειτα από κάλεσμα που απηύθυνε η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου). Φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ, πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Τσιμισκή.