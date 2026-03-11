Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το αιματηρό τροχαίο με τον νεκρό 25χρονο - Η στιγμή που εμβολίζεται από το ΙΧ

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 25χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο διασχίζει την οδό Αγνώστου Στρατιώτη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακριβώς πίσω του φαίνεται ένα άλλο αυτοκίνητο, αυτό του 27χρονου, το οποίο ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και παρασέρνει ό,τι βρει στο πέρασμά του.

Στη συνέχεια και ενώ οι δύο νεαροί περπατούσαν στο πεζοδρόμιο, ο οδηγός του ΙΧ τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 25χρονος και ο 24χρονος φίλος του να μεταφερθεί τραυματισμένος στο Ιπποκράτειο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, έντρομοι όσοι βρίσκονταν στα καταστήματα της περιοχής πετάχτηκαν έξω να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να έκαναν κόντρες, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, κατά την έρευνα.