Θεσσαλονίκη: «Δεν θυμάμαι τίποτα, μόνο τα αίματα» - Όσα ισχυρίζεται η οδηγός της μοιραίας Porsche

Tο τελευταίο πράγμα που θυμάται η 45χρονη οδηγός της Porsche, που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να είναι η κίνησή της να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της.

Η γνωστή επιχειρηματίας ισχυρίζεται ακόμα πως δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την ώρα ενώ οι δικηγόροι της έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης, λόγο για τον οποίο, δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές μετά το τροχαίο.

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε.

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, η οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η 45χρονη έφτασε λίγο πριν τις 12:30 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Τροχαίο στη Θέρμη: Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι της 45χρονης

Αντιφατικά είναι τα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση με το τροχαίο στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι η 45χρονη οδηγός της Porsche, δεν είχε καταναλώσει αλκόολ, σε αντίθεση με όσα σημείωσαν εχθές οι αρχές.

Το ότι δεν υπήρχε αιθανόλη μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επιβεβαίωσε και η Τροχαία αλλά και ο δικηγόρος της.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου,δήλωσαν ότι από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ.

«Δεν υπήρχε αιθανόλη στο αίμΟι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.α της. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: Thestival