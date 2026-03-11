Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος 20χρονος οδηγός μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 01:15 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο νεαρούς ηλικίας 19 και 20 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από το όχημα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο 20χρονος οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ,νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 19χρονος συνεπιβάτης φέρει ελαφρά τραύματα.