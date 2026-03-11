Μενού

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος 20χρονος οδηγός μετά από τροχαίο

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 20χρονος οδηγός μετά από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο 19χρονος συνοδηγός.

Αστυνομία και ασθενοφόρο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 01:15 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο νεαρούς ηλικίας 19 και 20 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από το όχημα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο 20χρονος οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ,νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 19χρονος συνεπιβάτης φέρει ελαφρά τραύματα.

