NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια, πιθανώς την πρώτη μέρα του πολέμου

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη του Ιράν μεταφέρουν οι New York Times, μετά την ανακοίνωση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε, πιθανότατα στα πόδια, την πρώτη ημέρα των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων, στις 28 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρουν Ιρανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η ακριβής έκταση των τραυματισμών του παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ έχει μεταφερθεί και κρύβεται σε ιδιαίτερα ασφαλή τοποθεσία, με περιορισμένη επικοινωνία, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το σημείο όπου βρίσκεται.

Την πρώτη ημέρα των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, επλήγη συγκρότημα κατοικιών στο οποίο βρίσκονταν ο πατέρας του και η σύζυγός του. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.