Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 24χρονου για βιασμό 17χρονης στον χώρο εργασίας του

Για βιασμό ανήλικης καταγγέλθηκε 24χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο φερόμενος βιασμός συνέβη τον Αύγουστο του 2024, όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών. Όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε γνωριστεί με τον 24χρονο από κοινές παρέες, ενώ οι γενετήσιες πράξεις συνέβησαν παρά τη θέλησή της στον χώρο εργασίας του- και συγκεκριμένα σε περίπτερο.
Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 24χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
