Μενού

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 24χρονου για βιασμό 17χρονης στον χώρο εργασίας του

Ένας 24χρονος κατηγορείται για βιασμό 17χρονης στον χώρο εργασίας του στη Θεσσαλονίκη. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Reader symbol
Newsroom
Παρενόχληση
Παρενόχληση
  • Α-
  • Α+

Για βιασμό ανήλικης καταγγέλθηκε 24χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο φερόμενος βιασμός συνέβη τον Αύγουστο του 2024, όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών. Όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε γνωριστεί με τον 24χρονο από κοινές παρέες, ενώ οι γενετήσιες πράξεις συνέβησαν παρά τη θέλησή της στον χώρο εργασίας του- και συγκεκριμένα σε περίπτερο.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 24χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ