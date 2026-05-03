Θεσσαλονίκη: Διπλή σύλληψη εμπόρων ηρωίνης «επί τω έργω» από την αστυνομία

Αστυνομικοί των ΟΠΚΕ | Intime
Ένας 35χρονος άντρας και μια 42χρονη γυναίκα συνελήφθησαν χθες (2/5) το βράδυ στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, με ποσότητα ναρκωτικών που σκόπευαν να «σπρώξουν» στη μαύρη αγορά της πόλης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δυο τους συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και στο οποίο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 57,9 γραμμαρίων, την οποία προόριζαν για εμπορία και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για τα αδικήματα της εξύβρισης, αντίστασης και απλής σωματικής βλάβης.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ