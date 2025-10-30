Θεσσαλονίκη: Δύο ξαδέλφια οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

Δύο 28χρονα ξαδέλφια είναι οι συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα από τις Αρχές της Κύπρου, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι κυπριακές αρχές τούς κατηγορούν για «φόνο εκ προμελέτης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες -Έλληνες υπήκοοι με καταγωγή από τη Γεωργία- διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο. Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν από εκεί και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.