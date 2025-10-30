Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δύο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι καταζητούνταν για την υπό διερεύνηση δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, στις 17/10 στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η αστυνομία μέσω ανακοίνωσης της, εκφράζει τις ευχαριστίες της στην ΕΛΑΣ για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δύο ημεδαποί, για την υπόθεση «φόνου εκ προ μελέτης» επιχειρηματία στην Κύπρο.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία σημειώθηκε στις 17/10 το πρωί στην Κύπρο, όταν ένα άτομο άνοιξε πυρ προς τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν συγκεκριμένα στη Λεμεσό, στον δρόμο Τσιρείου, με θύμα τον επιχειρηματία και ποδοσφαιρικό παράγοντα Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το philenews ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του επιχειρηματία, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε. Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Διερευνάται επίσης, αν φλεγόμενο όχημα που καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Στη σκηνή του εγκλήματος βρίσκονται άντρες της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από το κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.