Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται, με εισαγγελική παραγγελία, για το περιστατικό τραυματισμού γυναίκας, σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης τού εμπορικού κέντρου.

Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα περιληφθούν στην ίδια δικογραφία.

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.