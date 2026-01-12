Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη μετά από φωτιά σε σπίτι

Απανθρακωμένη εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, που ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Οι Αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενημερώθηκαν για τη φωτιά γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής (11/01) και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.
Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.
