Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη μετά από φωτιά σε σπίτι

Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Σοχό στη Θεσσαλονίκη.

Απανθρακωμένη εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, που ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  ενημερώθηκαν για τη φωτιά γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής (11/01) και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

