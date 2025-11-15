Μενού

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Παρασκευή κοκαΐνης στην Κολομβία
Παρασκευή κοκαΐνης στην Κολομβία | AP
Μέσα σε μεταλλικό κλουβί εκτροφής σκύλων σε αγροτεμάχιο στην Ημαθία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 66,1 γραμμαρίων.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο και κατάσχεσαν ακόμα 8 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,47 γραμμαρίων οι οποίες ήταν καλά κρυμμένες κάτω από κομμάτι νάιλον σε χώρο του αγροτεμαχίου. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου και 11.310 ευρώ.

kokaini Beroia
Κοκαΐνη στη Βέροια | ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

