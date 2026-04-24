Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο άστεγος που έπεσε μέσα σε απορριμματοφόρο

Καλά στην υγεία του είναι ο 46χρονος άστεγος άνδρας, που λίγο έλλειψε να καταπλακωθεί στη χοάνη απορριμματοφόρου στη Θεσσαλονίκη

Εργαζόμενοι απορριματοφόρο
Εργαζόμενοι σε απορριματοφόρο | Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης
Καλά στην υγεία του είναι ο 46χρονος άστεγος άνδρας, που διακομίστηκε με κάταγμα στο αριστερό του πόδι στη Θεσσαλονίκη, όταν λίγο έλειψε να πολτοποιηθεί σε χοάνη απορριμματοφόρου, στη Λεωφόρο Νίκης.

Την ίδια ώρα, συγκλονισμένοι είναι οι εργαζόμενοι του δήμου Θεσσαλονίκης, που χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους, έσωσαν τον άνδρα από τα χειρότερα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τους υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του, προκειμένου να τους συγχαρεί για την άμεση αντίδρασή τους.

Πρόκειται για τους Αναστάσιο Μασκαλίδη και Θεόδωρο Καρακώτα, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε σοκ, όταν περιγράφουν τις στιγμές που έζησαν.

Θεσσαλονίκη: Γλίτωσε παρά «τρίχα» ο άστεγος άνδρας

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αφού τους συνεχάρη, τόνισε ότι η ετοιμότητά τους, έσωσε τη ζωή του συνανθρώπου μας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν με το απορριμματοφόρο στην Λεωφόρο Νίκης, όταν άκουσαν τον Ρουμανικής υπηκοότητας 46χρονο άστεγο να καλεί σε βοήθεια, την ώρα που ασφάλιζαν τον πράσινο κάδο απορριμμάτων στο σύστημα ανύψωσης, για να τον αδειάσουν στη χοάνη.

Δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και σταματώντας άμεσα την πρέσα συμπίεσης σκουπιδιών γλύτωσαν τον άνθρωπο από τα χειρότερα.

