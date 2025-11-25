Μενού

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 15χρονος για την επίθεση σε ανήλικο - Τον τράβηξαν και άρχισαν να τον δέρνουν

Έρευνα για την ποινική μεταχείριση του 15χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Το Δικαστικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη
Στιγμιότυπο από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης | Intime
Ελεύθερος ενόψει διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικό του κοντά σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση. Τα αδικήματα, που ερευνάται εάν τελέστηκαν, αφορούν παράνομη βία και έργω εξύβριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος (που συνελήφθη) μαζί με έναν 16χρονο τράβηξαν χωρίς τη θέλησή του τον παθόντα σε ένα σημείο και στη συνέχεια ο δεύτερος άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Η δικογραφία φέρεται να αναφέρεται σε μια σφαλιάρα, ενώ αφορμή εκτιμάται ότι ήταν μια κοπέλα. Διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει το θύμα.

