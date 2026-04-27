Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

Αναστάτωση από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:00 σε στενό δρόμο της περιοχή. Ομάδα τριών έως τεσσάρων ατόμων επιτέθηκε σε έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 30 ετών. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, και ενώ επικρατούσε ένταση και φασαρία, περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, με μία γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι της και να καλεί σε βοήθεια.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ωστόσο πριν την άφιξή της, οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα, τραυματίζοντάς το στο πόδι, στην περιοχή του μηρού. Το τραύμα φέρεται να είναι διαμπερές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό, ενώ αναμένεται η κατάθεσή του προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες της επίθεσης.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις Αρχές, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έντονη αναστάτωση, επισημαίνοντας ότι, αν και το σημείο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, το συγκεκριμένο στενό είναι σχετικά απομονωμένο.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και πιθανή προσωπική διαφορά μεταξύ των εμπλεκομένων. Αναμένονται νεότερες εξελίξεις μέσα στην ημέρα.