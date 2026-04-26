Το «Καράβι» του Σεφερλή έριξε τον ανταγωνισμό σε ξέρα - Η τηλεθέαση του Markos by night

Οι βραδιές γέλιου συνεχίζονται για το MEGA με τον Μάρκο Σεφερλή να αναλαμβάνει τη διασκέδαση των τηλεθεατών στην prime time μετά την εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;».

Το «Markos by Night» και το «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» κατάφερε να σημειώσει τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης με 14,5% στο δυναμικό κοινό και 14,1% στο γενικό σύνολο.

Τα υπόλοιπα προγράμματα το βράδυ του Σαββάτου 25/4 περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης στη χρονική ζώνη μετάδοσής τους.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό Κοινό

Ακυβέρνητο Καράβι Η Πατρίδα Μας – 14,5%

J2US – 5,2%

Πάμε μια Βόλτα; – 5%

Παρέα – 2,1%

Γενικό Σύνολο

Ακυβέρνητο Καράβι Η Πατρίδα Μας – 14,1%

J2US – 9,1%

Πάμε μια Βόλτα; – 7,4%

Παρέα – 6,8%

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πέμπτο συνεχόμενο Σάββατο που το Markos by Night βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ομοίως το περασμένο Σάββατο το «Greece The Musicult» με τον Μάρκο Σεφερλή κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, καταγράφοντας ποσοστό 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 14,4% στο σύνολο του κοινού.