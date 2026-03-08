Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο εκπαιδευτικού από εγκεφαλικό - Καταγγελία για bullying από μαθητές

Την τελευταία της πνοή, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο, άφησε εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από ένα σοβαρότατο χειρουργείο, ωστόσο δεν κατάφερε. Ερωτήματα προκαλεί καταγγελία που κάνει λόγο για bullying σε βάρος της από μαθητές.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει στο thestival.gr, στην καταγγελία αναφέρεται πως η εκπαιδευτικός, που είχε διδακτορικό και είχε διδάξει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παραπέμφθηκε «σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων».

Η καταγγελία, ειδικότερα, ανέφερε πως υπέστη «βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω στενοχώριας επειδή, μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζ. Β. την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων».

Όπως αναφέρεται στο ίδιο κείμενο, η εκπαιδευτικός «μετατράπηκε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό bullying εναντίον της από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα (...) οι οποίοι, την ώρα του μαθήματος, πετούσαν εναντίον της βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του υπουργείου και με τη βαθμολογία».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν γονείς μαθητών του σχολείου, στο οποίο δίδασκε, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατός της, αλλά επιμένουν πως επιχειρείται «να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών».

«Οι γονείς των μαθητών , σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών».