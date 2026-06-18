Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Σύμφωνα με την οργάνωση, ο 14χρονος Γιούσεφ (ον.) Τζούμαα (επ.), αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της 16ης Ιουνίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές.
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