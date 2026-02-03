Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, στον κόμβο της Σίνδου, στην έξοδο για ΤΕΙ. λίγα λεπτά μετά τις 06:00 σήμερα το πρωί (3/2).

Το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει, και κάηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με το rthess.gr, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Τόσο ο οδηγός όσο και οι τρεις επιβάτες αποβιβάστηκαν εγκαίρως από το όχημα. Ο οδηγός μάλιστα, κατέθεσε στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σίνδος: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο λεωφορείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Mega, η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του οχήματος, από τον κινητήρα.

Τη στιγμή που ξέσπασε, ο οδηγός πρόλαβε να κατεβάσει τους επιβάτες. Ο Αντώνης Κουκουζάς, Πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, εξηγεί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ότι ίσως το συμβάν έχει να κάνει με αμελή συντήρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για το τρίτο λεωφορείο των ΚΤΕΛ που καίγεται μέσα σε τρεις ημέρες.

Στο σημείο, έχει μποτιλιάρισμα και ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί από τα ακινητοποιημένα οχήματα.