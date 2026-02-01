Μενού

Θεσσαλονίκη: Διακόπηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια - Φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων.

Τρένο της Hellenic Train
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train | EUROKINISSI / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, σύμφωνα με οδηγίες του Διαχειριστή Υποδομής – ΟΣΕ, για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης με προορισμό την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.

Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

