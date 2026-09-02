Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση για 38χρονο που πυροβόλησε σε κατάστημα ψιλικών

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψιλικών στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 1ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, είπε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού.

Το συμβάν στο κατάστημα ψιλικών

Απολογήθηκε δε, ότι δεν είχε σκοπό να διαπράξει ληστεία ή κλοπή. Ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος μπήκε στο κατάστημα ψιλικών, όπου με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Πελάτης του καταστήματος παρενέβη, του αφαίρεσε το προϊόν και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη.

Προς στιγμήν ο 38χρονος αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα, έχοντας μαζί του κοντόκανη καραμπίνα, την οποία φέρεται να είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Κατά την Αστυνομία, αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει. Καθώς δεν τον εντόπισε, πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στην περιοχή.