Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη (21/10) όταν επτά γάτες πέθαναν από ασφυξία μετά από φωτιά σε διαμέρισμα.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα διαμερίσματος 6ου ορόφου, επί της οδού Εγνατίας στο ύψος της Ιασωνίδου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται για το συμβάν γύρω στις 15.30.

Υπάλληλοι της υπηρεσίας, σύμφωνα με το voria.gr, που έσπευσαν στο σημείο διέσωσαν έναν σκύλο, ωστόσο επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν επτά νεκρές γάτες από ασφυξία.

Στο διαμέρισμα δεν υπήρχε εκείνη την ώρα ένοικος. Από το περιστατικό καταγράφηκαν υλικές ζημιές στην κουζίνα, ενώ συνολικά επιχείρησαν πέντε οχήματα με 12 υπαλλήλους της Πυροσβεστικής.