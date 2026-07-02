Θεσσαλονίκη: Γερανός χτύπησε γέφυρα στον Περιφερειακό - Βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος

Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή οδό, περί τις 16:00, όταν ένα γερανοφόρο όχημα πέρασε από το σημείο και χτύπησε τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος, με αποτέλεσμα να πέσουν υλικά στο οδόστρωμα.
Αυτό είχε ως συνέπεια η κυκλοφορία να διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αναφέρει το thestival. Όπως αναφέρει σχετική μαρτυρία, τα οικοδομικά υλικά χτύπησαν και ένα όχημα που περνούσε από κάτω, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για εκτροπές στην κυκλοφορία. Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος στη Θεσσαλονίκη
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