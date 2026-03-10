Μενού

Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο 35χρονος που καταγγέλθηκε για ασέλγεια σε 5χρονη

Μετά τις καταγγελίες για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του, ο 35χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη διώκεται για κακούργημα.

Reader symbol
Newsroom
emfilivia
  • Α-
  • Α+

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 35χρονο που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν καταγγελίας για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για βιασμό ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς της ανήλικης. Τις φερόμενες πράξεις αντιλήφθηκε ο ανήλικος αδελφός της 5χρονης, που ενημέρωσε τους γονείς κι ακολούθησε η καταγγελία στις Αρχές. Κατά πληροφορίες, η δικογραφία περιγράφει «θωπείες».

Από τις Αρχές εξετάζεται εάν ο 35χρονος έχει πλήρη αντιληπτική ικανότητα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ