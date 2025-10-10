Θεσσαλονίκη: Για ομαδικό βιασμό εξάχρονου διώκονται τρεις νεαροί

Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε σε δύο συλληφθέντες, για σεξουαλική κακοποίηση ενός εξάχρονου στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη.

Ο τρίτος συλληφθείς κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη αυτή, καθώς φέρεται να κρατούσε ακίνητο το παιδί για να ασελγούν σε βάρος τους οι άλλοι δύο.

Οι τρεις άντρες ηλικίας 19, 25 και 22 ετών οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα και μετά την κακουργηματική δίωξη που τους ασκήθηκε παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Μέχρι την απολογία τους θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί διαμένει στη δομή με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές.

Πηγή: Voria.gr