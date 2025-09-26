Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του 62χρονου για παράνομη υλοτομία από ενόπλους των ΟΠΚΕ

Ένοπλοι αστυνομικοί τον ΟΠΚΕ έκαναν έφοδο σήμερα (26/09) στο σπίτι του 62χρονου που συνελήφθη για παράνομη υλοτομία στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δράστης έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρεθούσας και ύστερα τα πουλούσε. Η σύλληψη έγινε σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδώσει ο ανακριτής.

Ντοκουμέντο, που έφερε στο φως η αστυνομία και μεταφέρει το Action24, δείχνει τη στιγμή της σύλληψης του 62χρονου από τους αστυνομικούς των ΟΠΚΕ. Στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου, πέντε φακοί κεφαλής και ένας ανιχνευτής μετάλλων χωρίς άδεια κατοχής.

Θεσσαλονίκη: Γνώριμος των αρχών ο 62χρονος

Όπως προέκυψε, ο ίδιος είχε απασχολήσει προ 3ετίας τις διωκτικές αρχές για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή, κατά τη διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας.

Το θύμα ήταν ένας 51 ετών, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, το Νοέμβριο του 2022, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.