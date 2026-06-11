Μενού

Θεσσαλονίκη: Ιερέας απειλούσε την εν διαστάσει σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους - Ποινή φυλάκισης 18 μηνών

Ιερέας καταδικάστηκε σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του ότι την απείλησε, μπροστά σε ένα από τα παιδιά τους.

Reader symbol
Newsroom
Αίθουσα δικαστηρίου
Αίθουσα δικαστηρίου | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών με την δυνατότητα εξαγοράς έλαβε ιερέας στη Θεσσαλονίκη, που κρίθηκε ένοχος μετά την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του ότι την απείλησε κατ' επανάληψη, μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα τέκνα τους.

Σύμφωνα με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατ' εξακολούθηση, ενώπιον ανηλίκου.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου. Επιπλέον του επέβαλε περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την εν φιαστάσει σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Το συμβάν, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης. Η 46χρονη καταγγέλλουσα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος εν διαστάσει σύζυγός της, της απηύθυνε απειλητικές εκφράσεις και χειρονομίες.

Στην ίδια καταγγελία ενώπιον των Αρχών η ίδια ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης από τον 46χρονο κατά το διάστημα που ήταν μαζί- καταγγελία η οποία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ως εκδικητική χαρακτήρισε την εις βάρος του καταγγελία ο 46χρονος ιερέας, αρνούμενος όλα όσα κατέθεσε εναντίον του η γυναίκα.

«Ούτε την απείλησα, ούτε άσκησε ψυχολογική βία εις βάρος της, τα παιδιά μου τα αγαπώ», είπε μεταξύ άλλων, στην απολογία του. Περιέγραψε δε, τη σχέση του με την καταγγέλλουσα διαχρονικά ως προβληματική.

Να σημειωθεί ότι μόλις κινήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του, ενημερώθηκε η αρμόδια Μητρόπολη στην οποία ανήκει.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ