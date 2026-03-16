Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος βγήκε στο μπαλκόνι με δύο καραμπίνες και απείλησε τους γείτονες

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 71χρονος άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, με δύο κυνηγετικά όπλα και άρχισε να απειλεί τους περιοίκους ότι θα τους πυροβολήσει.

Άμεσα, ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ η εισαγγελική Αρχή διέταξε να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική εξέταση με ακούσια νοσηλεία, ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ για το συμβάν έγινε καταγγελία το περασμένο Σάββατο.