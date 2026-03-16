Μενού

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος βγήκε στο μπαλκόνι με δύο καραμπίνες και απείλησε τους γείτονες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν 71χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του με δύο κυνηγετικές καραμπίνες και απείλησε τους γείτονες.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που έλαβε χώρα σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 71χρονος άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, με δύο κυνηγετικά όπλα και άρχισε να απειλεί τους περιοίκους ότι θα τους πυροβολήσει.

Άμεσα, ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ η εισαγγελική Αρχή διέταξε να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική εξέταση με ακούσια νοσηλεία, ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ για το συμβάν έγινε καταγγελία το περασμένο Σάββατο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ