Θεσσαλονίκη: Ισόβια ξανά στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την κατάκοιτη τυφλή μητέρα του

Ισόβια δεσμά και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 62χρονο που σκότωσε την κατάκοιτη και τυφλή μητέρα του, την οποία βίαζε κατ' επανάληψη όσο ήταν εν ζωή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έγκλημα αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, με τον καταδικασθέντα να αποδίδει την αποτρόπαια πράξη στην κατανάλωση αλκοόλ. «Με είχε κουράσει να τη φροντίζω, δεν άντεχα άλλο», ήταν τα πρώτα του λόγια όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Όπως και πρωτόδικα, το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση, βιασμό, σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια και 21 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 62χρονος χτύπησε την ηλικιωμένη με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, την πάτησε με το πόδι στο στήθος και στη συνέχεια την στραγγάλισε. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, η άτυχη ηλικιωμένη έφερε σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης τα οποία προσδιορίζονταν χρονικά πριν τη δολοφονία της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ένα 24ωρο μετά το έγκλημα ο καθ' ομολογίαν δράστης έσπευσε να θάψει το άψυχο σώμα της 84χρονης χωρίς την εμπλοκή γραφείου τελετών, αναζητώντας ιερέα από το διπλανό χωριό, σε μία προσπάθεια να συγκαλύψει το έγκλημά του. Απείλησε δε, τον αδελφό του ότι θα έχει την ίδια τύχη με την μητέρα τους, εάν τον καταγγείλει στην αστυνομία.

Στην απολογία του, ο 62χρονος, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από αλκοόλ, αποδέχθηκε την πράξη της ανθρωποκτονίας, αλλά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την μητέρα του.

«Ήμουν μεθυσμένος, είχα πιει πολύ- ένα μπουκάλι. Η ψυχική μου κατάσταση ήταν χάλια, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Όλα είχαν πέσει πάνω μου. Δεν τους χτυπούσα, ούτε την μάνα μου ούτε τον αδελφό μου. Τους μάλωνα μόνο. Την αγαπούσα την μάνα μου. Δεν την βίασα», ανέφερε ο ίδιος, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Ως προς το τι προηγήθηκε πριν τον στραγγαλισμό, απολογήθηκε πως η παθούσα τού ζήτησε να πιει νερό και αφού ξάπλωσε να κοιμηθεί εκείνη συνέχισε να μιλάει. «Ήταν απαιτητική», τόνισε, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ισχυρισμός όμως που ομόφωνα απορρίφθηκε.