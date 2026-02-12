Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ η απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου από συμμορία - Τι τους πρόδωσε

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου από πέντε άτομα, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/02) στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται τρεις άνδρες να προσπαθούν να παραβιάσουν το όχημα. Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, ένας ακόμη δράστης σπεύδει στο καπό, επιχειρώντας να κόψει τα καλώδια για να τον απενεργοποιήσει.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, κ. Δημοσθένης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, περιέγραψε όσα συνέβησαν:

«Άκουσα τον συναγερμό να χτυπάει, αλλά δεν αντέδρασα αμέσως, γιατί ο δρόμος είναι κεντρικός και θεώρησα ότι πέρασε κάποιο μηχανάκι και από τον θόρυβο ενεργοποιήθηκε. Όταν όμως έσπασαν το τελάρο της πόρτας και άκουσα τον θόρυβο, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Βγήκα έξω, τους είδα και τότε άρχισαν να τρέχουν και να φεύγουν. Άρχισα να φωνάζω. Ήταν πέντε άτομα και, αν προσέξετε το βίντεο, το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγαν είναι ίδιο με αυτό που προσπάθησαν να κλέψουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο εικοσαήμερο έχουν κλαπεί ακόμη πέντε οχήματα ίδιου τύπου από την ευρύτερη περιοχή.