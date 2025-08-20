Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενοι κακοποιητές βρέθηκαν με ολόκληρα οπλοστάσια στα σπίτια τους

Δύο άνδρες, για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, που αναζητούνταν στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, βρέθηκαν να διατηρούν κανονικά οπλοστάσια σε χώρους ιδιοτκησίας τους.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους από τις αστυνομικές αρχές, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, διαπιστώθηκε πως κατείχαν παράνομα και αρκετά όπλα.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση άνδρα που διέμενε σε τριώροφη κατοικία με τους γονείς και την αδελφή του, στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσαν, εντοπίστηκε πλήθος πυροβόλων και πυρομαχικών.

Τα σπίτια «οπλοστάσια»

Συγκεκριμένα, στο σπίτι του πρώτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δίκαννο όπλο , για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή σε Αστυνομικό κατάστημα της ΠΕ Καβάλας

, για το οποίο είχε δηλωθεί σε Αστυνομικό κατάστημα της ΠΕ Καβάλας περίστροφο αερίου

περίστροφο με αποξυσμένο αριθμό

με αποξυσμένο αριθμό πιστόλι

καραμπίνα

επαναληπτική καραμπίνα

σπαθί τύπου κατάνα

τύπου κατάνα δύο κενές γεμιστήρες

φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων 25 κινητά τηλέφωνα

τηλέφωνα καταγραφικό συνδεδεμένο σε οθόνη τηλεόρασης στο οποίο καταγράφονταν εικόνες δημόσιου χώρου και δρόμου από πέντε κάμερες

συνδεδεμένο σε οθόνη τηλεόρασης στο οποίο καταγράφονταν εικόνες δημόσιου χώρου και δρόμου από πέντε κάμερες ποσό 7.550 ευρώ

Στο σπίτι στον Δενδροπόταμο την ώρα της έρευνας βρίσκονταν δύο γυναίκες της οικογένειας, ηλικίας 56 και 29 ετών, που συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο άντρες.

Στην δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 40χρονος με αφορμή την εμπλοκή του σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σε έρευνα που έγινε και στο δικό του σπίτι από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο αμπούλας με τοποθετημένη αμπούλα, δύο μαχαίρια, οξειδωμένος μπαλτάς και φυσίγγια διαφόρων τύπων.