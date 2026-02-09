Μενού

Θεσσαλονίκη: Καυγάς σε λεωφορείο – Οδηγός σταμάτησε το δρομολόγιο μετά από ύβρεις επιβάτιδας

Οδηγός του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής σταμάτησε δρομολόγιο μετά από έντονο καυγά με επιβάτιδα που τον έβριζε, μεταφέρθηκε άρρωστος στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
ΚΤΕΛ Κηφισός
Στιγμιότυπο από τον σταθμό των ΚΤΕΛ | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ\
  • Α-
  • Α+

Ένταση σημειώθηκε σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός ήρθε σε σφοδρό καυγά με επιβάτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φώναζε και τον έβριζε, δημιουργώντας εκρηκτικό κλίμα μέσα στο λεωφορείο.

 

Ο οδηγός, εμφανώς ταραγμένος, αποφάσισε μόνος του να τραβήξει χειρόφρενο και να μην εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Λίγο αργότερα, ο συγκεκριμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς –όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής– ήταν ήδη άρρωστος και η ένταση του περιστατικού επιδείνωσε την κατάστασή του.

Το συμβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, αλλά και για τη συμπεριφορά των επιβατών στα δημόσια μέσα μεταφοράς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ