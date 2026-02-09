Θεσσαλονίκη: Καυγάς σε λεωφορείο – Οδηγός σταμάτησε το δρομολόγιο μετά από ύβρεις επιβάτιδας

Ένταση σημειώθηκε σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός ήρθε σε σφοδρό καυγά με επιβάτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φώναζε και τον έβριζε, δημιουργώντας εκρηκτικό κλίμα μέσα στο λεωφορείο.

Ο οδηγός, εμφανώς ταραγμένος, αποφάσισε μόνος του να τραβήξει χειρόφρενο και να μην εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Λίγο αργότερα, ο συγκεκριμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς –όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής– ήταν ήδη άρρωστος και η ένταση του περιστατικού επιδείνωσε την κατάστασή του.

Το συμβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, αλλά και για τη συμπεριφορά των επιβατών στα δημόσια μέσα μεταφοράς.