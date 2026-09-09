Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για 4 τραυματίες

Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα πριν λίγο στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση, ενώ υπάρχουν τέσσερις τραυματίες.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:00, όταν το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, όπου επιβάτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διακομίζονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνίων.
Η ΕΡΤ αναφέρει ότι ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες φέρουν κατάγματα.
Μία γυναίκα 60 ετών έχει τραύμα στο κεφάλι ενώ μία 32χρονη νοσηλεύεται με κατάγματα. Δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίζονται στο Παπαγεωργίου.
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