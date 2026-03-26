Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά στα διόδια Μαλγάρων – Έκλεισε η Εθνική Οδός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στις Αρχές, καθώς ξέσπασε φωτιά σε περιοχή κοντά στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καίγοντας έκταση με ξερά χόρτα.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετώπου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Λόγω της πυκνής κάπνας και της εγγύτητας των φλογών στον αυτοκινητόδρομο, η Τροχαία προχώρησε στο άμεσο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ). Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τους.

Στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και μία ομάδα δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν το μέτωπο και να ανοίξει ξανά η κεντρική οδική αρτηρία.