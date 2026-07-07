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Θεσσαλονίκη: Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για την 23χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος της 23χρονης στις Συκιές. Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, αναμένονται τοξικολογικές.

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Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 23χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι (6/7) σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσε η οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστικής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας- κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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