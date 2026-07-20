Μενού

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενούς από το ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το δυστύχημα συνέβη στη 13.00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα κινούνταν πεζή εκτός διάβασης, όταν παρασύρθηκε από το τουριστικό λεωφορείο, που οδηγούσε 61χρονος.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ