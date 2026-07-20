Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το δυστύχημα συνέβη στη 13.00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα κινούνταν πεζή εκτός διάβασης, όταν παρασύρθηκε από το τουριστικό λεωφορείο, που οδηγούσε 61χρονος.

Η γυναίκα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

