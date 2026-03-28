Θεσσαλονίκη: Νεκρός 82χρονος στα Κουφάλια - Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του

Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο -τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια. Για το λόγο αυτό συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθειας (307πκ).

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.