Θεσσαλονίκη: Προθεσμία πήρε το ζευγάρι που κατηγορείται ότι βίαζε την 10χρονη κόρη της γυναίκας

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι που κατηγορείται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Η μητέρα της 10χρονης | EUROKINISSI/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Την προσεχή Δευτέρα 11 Αυγούστου αναμένεται να απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Η ανακρίτρια έδωσε σήμερα νέα προθεσμία στο ζευγάρι.

O 37χρονος και η 24χρονη αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδoοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

