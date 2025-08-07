Θεσσαλονίκη: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη με τον βιασμό 10χρονης από τον σύντροφο της μητέρας της

Φρικιαστική είναι η υπόθεση του βιασμού μιας 10χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό το παιδί μόλις 10 ετών βιάστηκε από τον σύντροφο της 24χρονης μητέρας της και μάλιστα με τη βοήθειά της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μια 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της μητέρας της, καθώς και οι δύο κατηγορούνται για τον βιασμό του 10χρονου παιδιού.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (07/08) στον εισαγγελέα. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Αρχικά στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις τους στο σωματάκι του παιδιού.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί (σύντροφοι) ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας – γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ’ εξακολούθηση.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.



Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.



Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.