Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε εταιρεία αυτοκινήτων - Η ΕΛΑΣ εξετάζει πιθανή σύνδεση με κύκλωμα εκβιαστών

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει τραβήξει περιστατικό που θυμίζει ξεκαθάρισμα λογαριασμών της νύχτας, το οποίο έλαβε χώρα χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον επιχείρησης εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην οδό στη Βασιλίσσης Όλγας.

Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το σενάριο η υπόθεση να συνδέεται με κυκλώματα εκβιαστών, όσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπάλληλοι της εταιρείας όταν πήγαν για δουλειά αντίκρυσαν σπασμένες τζαμαρίες, προθήκες κατεστραμμένες από τους πυροβολισμούς και αυτοκίνητα με τρύπες στο αμάξωμά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ης αστυνομίας, αυτή τη στιγμή εξετάζετε εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με τη δράση σπείρας εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν καθώς εκβίαζαν έναν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων. Οι εντολές του κυκλώματος φέρεται να δίνονταν από έναν βαρυποινίτη μέσα από τις φυλακές.

Η αστυνομία ερευνά, ταυτόχρονα, εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δυο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.