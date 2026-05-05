Θεσσαλονίκη: Ριφιφί σε μεσιτικό με λεία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ - Μπήκαν από οπή

Διάρρηξη τύπου ριφιφί σημειώθηκε σε μεσιτικό γραφείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τη λεία των δραστών να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατήγγειλε ότι διαπίστωσε, το προηγούμενο 24ωρο, οπή σε τοίχο του γραφείου, γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης.

Όπως ανέφερε ο καταγγέλλων, άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στον χώρο μέσω του ανοίγματος, αφαιρώντας από χρηματοκιβώτιο το ποσό των 297.000 ευρώ.

Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως.