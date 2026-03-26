Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στα διόδια Μαλγάρων – Παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός

Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και καλαμιές στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Κλειστή παραμένει η ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να εκτρέπουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.