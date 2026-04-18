Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της αστυνομίας 21χρονος μετά από καταγγελία ανήλικης για βιασμό

Συνελήφθη το πρωί της 17ης Απριλίου ένας 21χρονος από αστυνομικούς του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη βρισκόταν τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο, όπου κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος εργαζόμενος της επιχείρησης, ιδιοκτησίας 45χρονου.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα του 21χρονου και μετέβησαν σε άλλο σημείο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο κατηγορούμενος προχώρησε σε γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.