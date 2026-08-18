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Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και ναρκωτικά

Στην δημοσιότητα έδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα στοιχεία του 23χρονου που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και εμπόριο ναρκωτικών.

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Αστυνομία | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία 23χρονου αλλοδαπού που κατηγορείται για τις πράξεις της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (κατοχή-πώληση-διάθεση) τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, από ενήλικο, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο καθώς και του βιασμού ανηλίκου έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για τον Safiullah Tarai, o οποίος γεννήθηκε το 2003, στο Αφγανιστάν.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310- 388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Δείτε εδώ τα στοιχεία του.

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