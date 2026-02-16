Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 8 άτομα από το κύκλωμα διαρρήξεων των 410.000 ευρώ

Στη φυλακή οδηγούνται οκτώ από τα δώδεκα φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία αποδίδονται δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές το τελευταίο τρίμηνο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 410.000 ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία, ενώ απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί έρευνα της Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων σε περιοχές της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

«Πλούσιο» παρελθόν

Όλοι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ συνολικά σε βάρος τους είχαν σχηματιστεί 193 δικογραφίες.

Μετά τις απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους τους οκτώ κατηγορούμενους (άνδρες), ενώ τέσσερις γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Δεκάδες «χτυπήματα» σε Θεσσαλονίκη και επαρχία

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται για:

20 διαρρήξεις κατοικιών

29 διαρρήξεις οχημάτων

7 κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού

1 κλοπή χρημάτων από όχημα

1 κλοπή οχήματος

3 κλοπές κρατικών πινακίδων

2 πλαστογραφίες πινακίδων

3 περιπτώσεις απείθειας

Η δράση τους εκτεινόταν σε οκτώ δήμους της ευρύτερης Θεσσαλονίκης —Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα και Χαλάστρα— καθώς και σε εννέα νομούς: Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Λάρισας, Βοιωτίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Αττικής και Πειραιά.

Η συνολική λεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέρχεται σε 412.095 ευρώ, εκ των οποίων 167.935 ευρώ σε μετρητά και 244.160 ευρώ σε κοσμήματα.

Οι τρεις ομάδες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οργάνωση φέρεται να είχε διαρθρώσει τη δράση της σε τρεις επιμέρους ομάδες:

Η πρώτη διέπραττε διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές χρημάτων από οχήματα, παρακολουθώντας θύματα μετά από αναλήψεις σε τράπεζες.

Η δεύτερη προχωρούσε σε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης και σε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.

Η τρίτη αναλάμβανε τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων, στα οποία τοποθετούνταν συχνά πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνεται διάρρηξη στην Πέλλα, με λεία 80.000 ευρώ, 20 χρυσές λίρες Αγγλίας και κοσμήματα, καθώς και δεύτερο «χτύπημα» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με 100 χρυσές λίρες, 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ.

Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Ένταση σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συγγενείς κατηγορουμένων συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση για λίγα λεπτά.