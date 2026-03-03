Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 34χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση να οδηγηθεί στην φυλακή μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο και η αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους, που άκουσαν τις κραυγές της γυναίκας. Η άτυχη 38χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ΑΧΕΠΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως την είχε χτυπήσει με μπουνιές, κλοτσιές, ξύλα, ακόμα και με πιρούνι, ενώ την ώρα που η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού, ο 34χρονος την είχε ακινητοποιήσει. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν συγγενικό της πρόσωπο καθώς και ανήλικα.

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη σύντροφό του, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να της προκαλέσει κακό. Ως αφορμή φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η παθούσα έκανε σκηνές ζηλοτυπίας.